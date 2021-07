Variante Delta Italia, Sileri: "No lockdown o zone rosse" (Di venerdì 2 luglio 2021) "Per la Variante Delta non dobbiamo preoccuparci troppo perché sappiamo che non elude i vaccini. Chiunque dica che i vaccini non danno sicurezza per la Variante Delta dice una stupidaggine. I vaccini ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 luglio 2021) "Per lanon dobbiamo preoccuparci troppo perché sappiamo che non elude i vaccini. Chiunque dica che i vaccini non danno sicurezza per ladice una stupidaggine. I vaccini ...

Advertising

pietroraffa : ??+ Vaccini: Ema, con due dosi protetti contro variante Delta ++ - Agenzia_Ansa : 'Con due dosi di vaccino si è protetti contro la variante Delta', lo sostiene l'Agenzia europea del farmaco. Avanti… - fanpage : Con la variante Delta è necessario che gli over 60 e le persone a rischio patologie gravi abbiano copertura totale… - Godsent072011 : @BarbaraRaval @GiulioMarini2 @GiulioMarini2 cosa possiamo dire a questo personaggio? Estremi per il sequestro di pe… - LuposchiChiara : RT @ElioLannutti: Variante Delta, Iss: “Incidenza al 22,7% in Italia. Presente in 16 regioni, punte del 70,8%”. Brusaferro: “Crescita attes… -