Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 luglio 2021)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sebbene in assoluto i nuovi casi siano diminuzione la proporzione di casi causati da varianti del tè K e non entro in Italia lo indica la bozza di monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute La maggior parte di questi casi attribuibili a popolari circoscritti i tecnici nel documento chiedono visto l’aumento di positivi anche in paesi con alta copertura vaccinale un capillare tracciamento non sequenziamento dei casi il capo politico del MoVimento 5 Stelle Vito Crimi ha comunicato via mail al Grande Beppe Grillo di ...