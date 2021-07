Ue: Sensi, 'da Lega risposta imbarazzante a richiesta chiarezza Letta' (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "In affanno a inseguire Giorgia Meloni, quelli della Lega alla richiesta di chiarezza sull'Europa avanzata da Enrico Letta rispondono con una sgangherata, imbarazzante nota anonima di agenzia. Se ne vergognano perfino loro. Resta il punto: con Orban o con l'Italia?". Così Filippo Sensi del Pd su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - "In affanno a inseguire Giorgia Meloni, quelli dellaalladisull'Europa avanzata da Enricorispondono con una sgangherata,nota anonima di agenzia. Se ne vergognano perfino loro. Resta il punto: con Orban o con l'Italia?". Così Filippodel Pd su twitter.

