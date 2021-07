Temptation Island, Tommaso e la gelosia ‘patologica’: ‘Valentina deve coprirsi, è una bambola come la volevo io’ (Di venerdì 2 luglio 2021) Temptation Island è iniziato. Quest’anno le 6 coppie protagoniste hanno fatto molto scalpore, ma una in particolare ha attirato l’attenzione dei telespettatori: quella composta da Tommaso e Valentina. I due sono fidanzati da un anno e 7 mesi. Lei ha 40 anni, lui 21. E’ stata Valentina a scrivere al programma perché tra i due c’è un forte problema legato alla gelosia ossessiva, patologica e morbosa. “Io non posso fare nulla” – ha spiegato Valentina nel video di presentazione. Tommaso ha dato spettacolo già nella prima puntata. La sua è una gelosia morbosa, una gelosia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 luglio 2021)è iniziato. Quest’anno le 6 coppie protagoniste hanno fatto molto scalpore, ma una in particolare ha attirato l’attenzione dei telespettatori: quella composta dae Valentina. I due sono fidanzati da un anno e 7 mesi. Lei ha 40 anni, lui 21. E’ stata Valentina a scrivere al programma perché tra i due c’è un forte problema legato allaossessiva, patologica e morbosa. “Io non posso fare nulla” – ha spiegato Valentina nel video di presentazione.ha dato spettacolo già nella prima puntata. La sua è unamorbosa, una...

