Omicidio Willy | il racconto choc della 17enne | ‘Dopo il sesso vidi il ragazzo a terra | poi sono andata a bere con le amiche’

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy

Monteiro Duarte , il 21enne di orgini capoverdiane ucciso a botte da un gruppo di ragazzi, nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020 a Colleferro, sarebbe morto in poco più di un minuto e ...... poco prima della lite in cui i due fratelli uccisero a calci e pugni Monteiro Duarte . Con le testimonianze delle tre ragazze gli investigatori hanno ricostruito il giorno in cui i due ...Il processo per l'omicidio del povero Willy Monteiro Duarte continua. Rese note nuove testimonianze rilasciate da tre ragazze ...