Mr Wrong cambia ancora, niente prima serata di lunedì: quando va in onda (Di venerdì 2 luglio 2021) Mr Wrong cambia ancora programmazione, salta la prima serata del lunedì. quando va in onda la serie con Can Yaman e Ozge Gurel: le anticipazioni. Mr Wrong: le anticipazioni della puntata seraleMr Wrong – Lezioni d’amore non trova pace nel palinsesto Mediaset. Dalla fascia pomeridiana ha raddoppiato il lunedì sera con due appuntamenti speciali da tre puntate, ma adesso perde proprio l’episodio quotidiano nel pomeriggio di Canale 5. Al suo posto ci sarà una nuova serie turca, Brave and Beautiful: scopri qui ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 2 luglio 2021) Mrprogrammazione, salta ladelva inla serie con Can Yaman e Ozge Gurel: le anticipazioni. Mr: le anticipazioni della puntata seraleMr– Lezioni d’amore non trova pace nel palinsesto Mediaset. Dalla fascia pomeridiana ha raddoppiato ilsera con due appuntamenti speciali da tre puntate, ma adesso perde proprio l’episodio quotidiano nel pomeriggio di Canale 5. Al suo posto ci sarà una nuova serie turca, Brave and Beautiful: scopri qui ...

Advertising

Giornaleditalia : Mr Wrong cambia programmazione, lunedì non va in onda: ecco perché e quando torna - infoitcultura : Mr Wrong cambia giorno: nuova programmazione per la soap con Can Yaman - EnzaRomano8 : RT @_okizlar: ?? NUOVO PROMO MR WRONG - LEZIONI D’AMORE ?? #MrWrong cambia giorno e torna in prima serata martedì 6 luglio! ?? E come sempre… - moonblindd : RT @_okizlar: ?? NUOVO PROMO MR WRONG - LEZIONI D’AMORE ?? #MrWrong cambia giorno e torna in prima serata martedì 6 luglio! ?? E come sempre… - MarcusGiorgia : RT @_okizlar: ?? NUOVO PROMO MR WRONG - LEZIONI D’AMORE ?? #MrWrong cambia giorno e torna in prima serata martedì 6 luglio! ?? E come sempre… -