Mourinho è a Roma: inizia l'avventura giallorossa del portoghese (Di venerdì 2 luglio 2021) Più di 100 tifosi, col cuore a mille, nonostante il caldo, hanno aspettato sotto il sole l'arrivo di Jose Mourinho, atterrato a Ciampino poco prima delle 15. A pilotare l'aereo privato che portato il portoghese a Roma era Dan Friedkin, poliedrico presidente giallorosso che ha fatto arrivare in aeroporto una troupe per documentare lo sbarco dello Special One. Il cinema è un'altra delle sue passioni, e infatti l'arrivo di Mourinho è stato quasi da Oscar. Dopo l'annuncio a sorpresa di un mese fa il portoghese ha lanciato fugaci messaggi d'amore al popolo giallorosso, oggi ha ricevuto il primo caloroso ...

