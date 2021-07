Motor Valley Fest 2021 - Designer in cattedra

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 luglio 2021) Sono state diverse, durante il, le occasioni per ascoltare le parole dei guru dell'automotive. Una delle più importanti è stata la lezione sul design, che si è svolta nell'aula magna della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena. Tanti i pezzi da novanta dello stile mondiale: Chris Bangle (ex Fiat-Alfa Romeo, BMW e ora alla sua CBA), Klaus Busse (responsabile del Design Maserati), Walter de Silva (ex Fiat, Alfa ed ex capo del Centro stile del gruppo VW, fondatore del Wds Concept design), Flavio Manzoni (direttore del Centro Stile Ferrari) e Horacio Pagani (fondatore e proprietario della Pagani Automobili). A ...