Monitoraggio Iss, cala l'indice Rt ma aumentano i casi da variante Delta. Speranza: «L'Italia resta tutta bianca» (Di venerdì 2 luglio 2021) l'indice Rt è ancora in calo. A segnalarlo è l'Istituto Superiore di Sanità nella bozza del Monitoraggio settimanale sui dati Covid in Italia. Un dato importante che riguarda il numero medio di infezioni prodotte da ciascun soggetto infetto in un determinato periodo di tempo e che ad oggi sembra continuare la sua discesa. Dallo 0,69 della settimana precedente oggi si passa allo 0,63, con un calo anche del tasso di incidenza a 9 casi ogni 100 mila abitanti, rispetto agli 11 di 7 giorni fa. Il Monitoraggio attesta tutte le Regioni e Province autonome a un rischio basso di contagio e in nessuna si registra un superamento ...

