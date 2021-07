Loki, domande e teorie sul quarto episodio: Sylvie è in fuga perché [spoiler] (Di venerdì 2 luglio 2021) ATTENZIONE: spoiler! Quanto segue include anticipazioni sulla trama del quarto episodio di Marvel's Loki . Si sconsiglia di proseguire con la lettura qualora non abbiate visto l'episodio "L'evento ... Leggi su it.ign (Di venerdì 2 luglio 2021) ATTENZIONE:! Quanto segue include anticipazioni sulla trama deldi Marvel's. Si sconsiglia di proseguire con la lettura qualora non abbiate visto l'"L'evento ...

Advertising

ILOVEPROCLUB1 : RT @RedFoxes2021: Inizia qui il nostro capitolo, anzi non vediamo l’ora di iniziare. Nascoso i #RedFoxes . Presto verranno svelate le compe… - OffSidePage_ : RT @RedFoxes2021: Inizia qui il nostro capitolo, anzi non vediamo l’ora di iniziare. Nascoso i #RedFoxes . Presto verranno svelate le compe… - RedFoxes2021 : Inizia qui il nostro capitolo, anzi non vediamo l’ora di iniziare. Nascoso i #RedFoxes . Presto verranno svelate le… - whyruher_ : ora come ora ho sempre più domande e praticamente zero risposte,persino quella mezza idea che mi ero fatta all'iniz… - tennantslaugh : Ho fatto delle domande così meravigliose a Tom su Tumblr che DEVE rispondermi cazzo anche se non lo farà mai. Tipo… -