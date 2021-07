LIVE Svizzera-Spagna 1-1, Europei 2021 in DIRETTA: si va ai supplementari! (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del match 90’4+4? SI VA AI supplementari! 90’3+3? Cartellino giallo per Laporte. 90+2? Per la Svizzera invece entra Fassnacht su Zuber. 90’2+2? Esce Koke per la Spagna, dentro Llorente. 90’+1? Saranno quattro i minuti di recupero. 90? Koke non trova nessun compagno in area. 88? Nulla di grave, può proseguire. 86? Jordi Alba resta giù dopo un contatto. Staff medico in campo. 84? Sinistro debole e centrale di Gerard Moreno, tutto facile per Sommer. 82? Fallo in attacco di Ferran Torres, occasione importante sprecata. 80? Doppio cambio per gli elevetici: ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del match 90’4+4? SI VA AI90’3+3? Cartellino giallo per Laporte. 90+2? Per lainvece entra Fassnacht su Zuber. 90’2+2? Esce Koke per la, dentro Llorente. 90’+1? Saranno quattro i minuti di recupero. 90? Koke non trova nessun compagno in area. 88? Nulla di grave, può proseguire. 86? Jordi Alba resta giù dopo un contatto. Staff medico in campo. 84? Sinistro debole e centrale di Gerard Moreno, tutto facile per Sommer. 82? Fallo in attacco di Ferran Torres, occasione importante sprecata. 80? Doppio cambio per gli elevetici: ...

SkySport : #SvizzeraSpagna, si va ai supplementari: segui il LIVE #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 - SSportNetwork : #SuperSportSummer #EURO2020 #SvizzeraSpagna 1-1 Si va ai #supplementari! #Spagna avanti in apertura con l'autogol d… - zazoomblog : Svizzera Spagna 0-1 LIVE: inizio secondo tempo. In campo Dani Olmo - #Svizzera #Spagna #LIVE: #inizio - Tele_Visionaro : RT @RaiPlay: ? ORA LIVE in streaming c'è il match Svizzera-Spagna Guarda la diretta su RaiPlay! ?? #RaiEuro2020 #Euro2020 - SSportNetwork : #SuperSportSummer #EURO2020 #SvizzeraSpagna 1-1 77' #Svizzera in dieci! #Espulsione per #Freuler! L'atalantino a pi… -