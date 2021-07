"Le risse? Colpa delle ragazzine in shorts". Consigliere Fdi dopo le polemiche: "Strumentalizzato" (Di venerdì 2 luglio 2021) “Sono padre di una figlia e mai mi sognerei di fare considerazioni di tipo sessista”, “mi scuso per il passaggio del mio intervento che non rappresenta certamente il mio pensiero sul tema. Prendo atto, allo stesso tempo, che tale passaggio sia stato estrapolato artatamente dal mio intervento complessivo, durato oltre 10 minuti, per avviare questa assurda strumentalizzazione. Una operazione che ha avuto effetti vergognosi visti i commenti sconvenienti e le offese comparse sui profili social di mia figlia nelle ore successive”. Così il Consigliere comunale Fdi di Viareggio (Lucca) Marco Dondolini dopo le polemiche per il suo intervento in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 luglio 2021) “Sono padre di una figlia e mai mi sognerei di fare considerazioni di tipo sessista”, “mi scuso per il passaggio del mio intervento che non rappresenta certamente il mio pensiero sul tema. Prendo atto, allo stesso tempo, che tale passaggio sia stato estrapolato artatamente dal mio intervento complessivo, durato oltre 10 minuti, per avviare questa assurda strumentalizzazione. Una operazione che ha avuto effetti vergognosi visti i commenti sconvenienti e le offese comparse sui profili social di mia figlia nelle ore successive”. Così ilcomunale Fdi di Viareggio (Lucca) Marco Dondolinileper il suo intervento in ...

