Lazio, Tare: “Prima risolvere problemi, poi acquisti” (Di venerdì 2 luglio 2021) “Per i nuovi acquisti stiamo risolvendo i problemi che abbiamo Prima, poi penso che la squadra verrà a mano a mano rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazione di Sarri stiamo valutando con il presidente, domenica decideremo se farla ad Auronzo o qui a Roma”. Queste le parole di Igli Tare in occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti si ritroveranno il 7 luglio, per poi cominciare i lavori sotto la guida di Maurizio Sarri giovedì 10 luglio. “Ringraziamo il comune di Auronzo, c’è un rapporto ormai storico, che ha ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 luglio 2021) “Per i nuovistiamo risolvendo iche abbiamo, poi penso che la squadra verrà a mano a mano rinforzata con quelle che saranno le necessità. Per la presentazione di Sarri stiamo valutando con il presidente, domenica decideremo se farla ad Auronzo o qui a Roma”. Queste le parole di Igliin occasione della conferenza stampa di presentazione del ritiro dellaad Auronzo di Cadore. I biancocelesti si ritroveranno il 7 luglio, per poi cominciare i lavori sotto la guida di Maurizio Sarri giovedì 10 luglio. “Ringraziamo il comune di Auronzo, c’è un rapporto ormai storico, che ha ...

