La divisione leasing di CiviBank cresce con la pandemia e apre la sua sede

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : divisione leasing

Borsa Italiana

Aperta una nuova filiale a Tavagnacco. Cresce ladi Civibank, che dopo un rallentamento del business nel 2020 per effetto della pandemia, segna una forte ripartenza nel primo quadrimestre del 2021, registrando un incremento del ...Cresce ladi CiviBank , che dopo un rallentamento del business nel 2020 per effetto della pandemia, segna una forte ripartenza nel primo quadrimestre del 2021, registrando un incremento del ...Con Provvedimento direttoriale del 15 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha definito il modello telematico per le dichiarazioni di utilizzo delle unità da diporto in leasing nautico (o in locazione ...Roma, 17 giu. Adnkronos) – Leasing nautico e navigazioni 'in alto mare', la nuova normativa si completa con il provvedimento direttorale del 15 giugno scorso dell'Agenzia delle Entrate che disciplina ...