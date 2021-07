«In Campania e in Umbria sta nascendo una nuova variante del virus» (Di venerdì 2 luglio 2021) Su Repubblica, un’intervista ad Alessandro Carabelli, ricercatore italiano che dirige uno dei gruppi del consorzio inglese Cog-Uk, che monitora le mutazioni del virus. Lancia l’allarme per le varianti e per l’aumento della contagiosità. «Non è molto che ha compiuto il salto di specie. Si sta ancora adattando, per questo vediamo che muta e diventa più contagioso. Vediamo un aumento della contagiosità. L’indice R0, che indica la capacità di diffusione di un virus in assenza di misure di contenimento, era intorno a 2,5 per il ceppo di Wuhan. La variante Alfa, quella che chiamavamo inglese, era salita tra 4 e 5. La Delta oggi è fra 5 e 7. È un ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 luglio 2021) Su Repubblica, un’intervista ad Alessandro Carabelli, ricercatore italiano che dirige uno dei gruppi del consorzio inglese Cog-Uk, che monitora le mutazioni del. Lancia l’allarme per le varianti e per l’aumento della contagiosità. «Non è molto che ha compiuto il salto di specie. Si sta ancora adattando, per questo vediamo che muta e diventa più contagioso. Vediamo un aumento della contagiosità. L’indice R0, che indica la capacità di diffusione di unin assenza di misure di contenimento, era intorno a 2,5 per il ceppo di Wuhan. LaAlfa, quella che chiamavamo inglese, era salita tra 4 e 5. La Delta oggi è fra 5 e 7. È un ...

