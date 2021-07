Grana Padano, allerta per i soggetti allergici: i dettagli (Di venerdì 2 luglio 2021) Grana Padano nel mirino del sistema rapido di allerta europeo per alimenti: qual è la sostanza che ha fatto scattare l’allarme Getty ImagesIl sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi ha realizzato 136 segnalazioni e di queste 8 sono arrivate dal Ministero della Salute italiano. Il Grana Padano è certamente uno dei prodotti nostrani più conosciuti all’estero e tra i più consumati in tutta la penisola ma risultano eventuali rischi contaminazione. L’allerta riguarda tre casi in particolare: la presenza di Lisozima non dichiarata nel ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 luglio 2021)nel mirino del sistema rapido dieuropeo per alimenti: qual è la sostanza che ha fatto scattare l’allarme Getty ImagesIl sistema rapido dieuropeo per alimenti e mangimi ha realizzato 136 segnalazioni e di queste 8 sono arrivate dal Ministero della Salute italiano. Ilè certamente uno dei prodotti nostrani più conosciuti all’estero e tra i più consumati in tutta la penisola ma risultano eventuali rischi contaminazione. L’riguarda tre casi in particolare: la presenza di Lisozima non dichiarata nel ...

