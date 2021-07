Danimarca, Hjulmand: “Giocheremo per Eriksen. Scenderemo in campo liberi” (Di venerdì 2 luglio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il ct della Danimarca Hjulmand ha parlato della sfida di domani contro la Repubblica Ceca: “Giocheremo per Eriksen, lui è il cuore della squadra. Paura? Non puoi giocare se hai paura, Scenderemo in campo liberi, con l’intenzione di dare il meglio. Sarà una partita straordinaria e siamo entusiasti di poterla giocare per tutta la Danimarca. Sogniamo di vincere, spinti dal sostegno del nostro popolo. Vogliamo vincere per unire la Danimarca. Siamo tutti pronti e abbiamo avuto una settimana per prepararci al ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 luglio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il ct dellaha parlato della sfida di domani contro la Repubblica Ceca: “per, lui è il cuore della squadra. Paura? Non puoi giocare se hai paura,in, con l’intenzione di dare il meglio. Sarà una partita straordinaria e siamo entusiasti di poterla giocare per tutta la. Sogniamo di vincere, spinti dal sostegno del nostro popolo. Vogliamo vincere per unire la. Siamo tutti pronti e abbiamo avuto una settimana per prepararci al ...

