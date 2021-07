Danimarca: «Abbiamo ancora fame, giocheremo per Eriksen» (Di venerdì 2 luglio 2021) In conferenza stampa, la Danimarca ha presentato la sfida contro la Rep. Ceca: parlano Schmeichel, Kjaer e Hjulmand Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Danimarca ha presentato in conferenza stampa la partita che domani la vedrà opposta alla Repubblica Ceca. Davanti alla stampa sono intervenuti il ct Kasper Hjulmand, il portiere Kasper Schmeichel e il capitano Simon Kjaer. HJULMAND – «Christian è il cuore della squadra, giocheremo per lui domani. Non avremo paura, non puoi giocare a calcio se hai paura. E io voglio che domani i miei giocatori scendano in campo liberi, con coraggio, dimostrando il meglio. Non giochiamo per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) In conferenza stampa, laha presentato la sfida contro la Rep. Ceca: parlano Schmeichel, Kjaer e Hjulmand Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, laha presentato in conferenza stampa la partita che domani la vedrà opposta alla Repubblica Ceca. Davanti alla stampa sono intervenuti il ct Kasper Hjulmand, il portiere Kasper Schmeichel e il capitano Simon Kjaer. HJULMAND – «Christian è il cuore della squadra,per lui domani. Non avremo paura, non puoi giocare a calcio se hai paura. E io voglio che domani i miei giocatori scendano in campo liberi, con coraggio, dimostrando il meglio. Non giochiamo per ...

Advertising

STnews365 : Danimarca, Vestergaard: 'C'è un grande senso di unione nella squadra” Il difensore della Danimarca Jannik Vestergaa… - SorellaBaderla : RT @liottagio: Eriksen va al parco a giocare col figlio di tre anni e non abbiamo nemmeno una foto. Forse in Danimarca non hanno tutti i Pu… - interistadoc_ : RT @liottagio: Eriksen va al parco a giocare col figlio di tre anni e non abbiamo nemmeno una foto. Forse in Danimarca non hanno tutti i Pu… - luca_melloni : RT @liottagio: Eriksen va al parco a giocare col figlio di tre anni e non abbiamo nemmeno una foto. Forse in Danimarca non hanno tutti i Pu… - crises_10 : RT @liottagio: Eriksen va al parco a giocare col figlio di tre anni e non abbiamo nemmeno una foto. Forse in Danimarca non hanno tutti i Pu… -