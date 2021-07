Damsgaard, c’è la fila: Barcellona, Milan e Juve interessate (Di venerdì 2 luglio 2021) Con l’inizio del calciomercato Ferrero può dare il via all’asta per Damsgaard. Fissato il prezzo, interessa a Juve, Milan e Barcellona Damsgaard è ormai un nome caldissimo del calciomercato, non solo italiano. Il classe 2000 della Sampdoria ha diverse squadre che lo seguono e Ferrero è pronto a far partire l’asta. Il prezzo fissato dal Presidente della Sampdoria è di 30 milioni e, con l’inizio del mercato, come riportato da Tuttosport, possono iniziare ad arrivare le prime offerte. Sul giocatore, oltre alla Juve, ci sono il Barcellona e il Milan, che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Con l’inizio del calciomercato Ferrero può dare il via all’asta per. Fissato il prezzo, interessa aè ormai un nome caldissimo del calciomercato, non solo italiano. Il classe 2000 della Sampdoria ha diverse squadre che lo seguono e Ferrero è pronto a far partire l’asta. Il prezzo fissato dal Presidente della Sampdoria è di 30 milioni e, con l’inizio del mercato, come riportato da Tuttosport, possono iniziare ad arrivare le prime offerte. Sul giocatore, oltre alla, ci sono ile il, che ...

