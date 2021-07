Covid e calcio, la Merkel “bacchetta” Johnson: «Troppi spettatori alle partite di Wembley» (Di venerdì 2 luglio 2021) Dall’ottimismo sulle salsicce al pessimismo sul calcio. Si potrebbe sintetizzare così l’esito del bilaterale tra l’esuberante Boris Johnson e la compassata Angela Merkel. Il premier britannico e la cancelliera tedesca si sono incontrati a Chequers, la residenza di campagna del Primo ministro di Sua Maestà. Le salsicce fanno in realtà riferimento alla questione della carne congelata e (quindi anche dei würstel) che, Brexit alla mano, non potrebbe arrivare in Irlanda del Nord. Sul punto, tuttavia, l’accordo sembra a portata di mano. «Immaginatevi se il wurst non potesse essere trasferito da Dortmund a Dusseldorf in seguito ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 luglio 2021) Dall’ottimismo sulle salsicce al pessimismo sul. Si potrebbe sintetizzare così l’esito del bilaterale tra l’esuberante Borise la compassata Angela. Il premier britannico e la cancelliera tedesca si sono incontrati a Chequers, la residenza di campagna del Primo ministro di Sua Maestà. Le salsicce fanno in realtà riferimento alla questione della carne congelata e (quindi anche dei würstel) che, Brexit alla mano, non potrebbe arrivare in Irlanda del Nord. Sul punto, tuttavia, l’accordo sembra a portata di mano. «Immaginatevi se il wurst non potesse essere trasferito da Dortmund a Dusseldorf in seguito ...

60mila spettatori a Wembley sono «un po' troppi» LONDRA - La festa degli Europei di calcio rischia di diventare il festival della variante Delta, ultima mutazione da allerta rossa del Covid. A portare l'avvertimento a domicilio nel Regno Unito è Ang ...

