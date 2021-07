Conversione RNA in DNA?

Leggi su butac

(Di venerdì 2 luglio 2021) Immagine di Biologi per la ScienzaSembra un titolo da sito complottista medio, ma oggi parliamo nientepopodimeno che di Sky TG24. La pagina web del canale televisivo italiano all-news di Sky il 14 giugno propone infatti un articolo dal preoccupante titolo: “Cellule umane possono convertire Rna in: vacilla il ‘dogma della biologia’. Lo studio”. Il 13 giugno Il Mattino aveva pubblicato un approfondimento molto simile intitolato “Le cellule convertono Rna in: la scoperta che demolisce il dogma della biologia”. L’articolo di Sky TG24 è molto simile a quello de Il Mattino non solo nel titolo, ma anche nel contenuto. Altri siti minori hanno poi ...