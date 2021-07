Conte, Grillo e la morte del Movimento cinque stelle (Di venerdì 2 luglio 2021) Il litigio tra Conte e Grillo scrive probabilmente l’ultimo atto del Movimento cinque stelle. Almeno per come abbiamo imparato a conoscerlo in questi anni. Più che un litigio si consumato uno strappo inevitabile dettato da una verità che solo gli attivisti a cinque stelle non vogliono vedere. Il Movimento cinque stelle è il partito personale di Beppe Grillo e aziendale di Davide Casaleggio. Non ci sarà un Conte che tenga. Il binomio Grillo-Casaleggio è e resterà sempre a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Il litigio trascrive probabilmente l’ultimo atto del. Almeno per come abbiamo imparato a conoscerlo in questi anni. Più che un litigio si consumato uno strappo inevitabile dettato da una verità che solo gli attivisti anon vogliono vedere. Ilè il partito personale di Beppee aziendale di Davide Casaleggio. Non ci sarà unche tenga. Il binomio-Casaleggio è e resterà sempre a ...

