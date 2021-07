Chiara Pepe, morta la truccatrice de L’Amica Geniale e Mina Settembre. La sua professoressa posta il suo ultimo sms: “Il buio non è nulla” (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha tamponato un tir con la sua auto che si è ribaltata sbalzandola fuori dall’abitacolo. È morta così ieri sera 1 luglio lungo la corsia Nord dell’A1 nel tratto compreso tra Cassino e Ceprano in territorio di Castrocielo, Chiara Pepe. La trentaduenne salernitana era una truccatrice conosciuta nel mondo dello spettacolo: suo il make up nelle famose serie tv Mina Settembre e L’Amica Geniale ma anche in tante altre fiction, spettacoli teatrali, film per il cinema. Pepe, che era a bordo di un’utilitaria, ha ricevuto i primi soccorsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 luglio 2021) Ha tamponato un tir con la sua auto che si è ribaltata sbalzandola fuori dall’abitacolo. Ècosì ieri sera 1 luglio lungo la corsia Nord dell’A1 nel tratto compreso tra Cassino e Ceprano in territorio di Castrocielo,. La trentaduenne salernitana era unaconosciuta nel mondo dello spettacolo: suo il make up nelle famose serie tvma anche in tante altre fiction, spettacoli teatrali, film per il cinema., che era a bordo di un’utilitaria, ha ricevuto i primi soccorsi ...

