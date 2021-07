Amalfi, vacanza rosa per Benedetta Parodi (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResterà fino a domenica ospite della costiera Amalfitana in compagnia delle figlie, la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Benedetta Parodi, sorella della giornalista Cristina e moglie del commentatore sportivo Fabio Caressa. Al termine dell’esame di maturità della figlia diciottenne, la giornalista si è concessa una vacanza tutta rosa e al femminile con le due figlie Eleonora e Matilde, in costiera Amalfitana presso l’hotel Santa Caterina di Amalfi, una delle strutture più famose e rinomate della costiera ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoResterà fino a domenica ospite della costieratana in compagnia delle figlie, la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, sorella della giornalista Cristina e moglie del commentatore sportivo Fabio Caressa. Al termine dell’esame di maturità della figlia diciottenne, la giornalista si è concessa unatuttae al femminile con le due figlie Eleonora e Matilde, in costieratana presso l’hotel Santa Caterina di, una delle strutture più famose e rinomate della costiera ...

Advertising

anteprima24 : ** #Amalfi, vacanza rosa per Benedetta Parodi ** - __ladyf : De Martino e Paola Di Benedetto avvistati insieme in vacanza ad Amalfi - positanonews : #AltreNews #Copertina Lino Guanciale si rilassa in vacanza ad Amalfi -

Ultime Notizie dalla rete : Amalfi vacanza Alessandro Nesta in vacanza ad Amalfi. Sole e relax per l'ex calciatore nella Divina ... del cinema, della musica e dello sport che hanno scelto la Costiera Amalfitana per la loro vacanza. Solo qualche giorno fa Vincenzo Montella è stato proprio ad Amalfi prima di una pausa di gusto ...

Vacanza ad Amalfi per Benedetta Parodi. La conduttrice si gode sole e relax in famiglia La conduttrice ha postato un'immagine con alle spalle il suggestivo scenario di Amalfi che incornicia le bellezza delle sue splendide figlie. Un'immagine molto tenera che mostra anche il forte legame ...

Amalfi, vacanza rosa per Benedetta Parodi anteprima24.it Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri in vacanza insieme in Costiera Amalfitana Coccole, abbracci e finalmente qualche giorno di meritato relax. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono ricongiunti per una breve vacanza al termine di una stagione che li ha visti separati pe ...

De Martino e Paola Di Benedetto avvistati insieme in vacanza ad Amalfi Estate, tempo di nuovi amori. Con i caldi mesi estivi impazza il Gossip e i paparazzi sono alla ricerca di coppie nuove da immortalare. Sembra che cupido anche quest'anno abbia scagliato la sua frecci ...

... del cinema, della musica e dello sport che hanno scelto la Costiera Amalfitana per la loro. Solo qualche giorno fa Vincenzo Montella è stato proprio adprima di una pausa di gusto ...La conduttrice ha postato un'immagine con alle spalle il suggestivo scenario diche incornicia le bellezza delle sue splendide figlie. Un'immagine molto tenera che mostra anche il forte legame ...Coccole, abbracci e finalmente qualche giorno di meritato relax. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono ricongiunti per una breve vacanza al termine di una stagione che li ha visti separati pe ...Estate, tempo di nuovi amori. Con i caldi mesi estivi impazza il Gossip e i paparazzi sono alla ricerca di coppie nuove da immortalare. Sembra che cupido anche quest'anno abbia scagliato la sua frecci ...