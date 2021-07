Wimbledon 2021, prossimo avversario Matteo Berrettini. I precedenti con Bedene (Di giovedì 1 luglio 2021) Per Matteo Berrettini il terzo turno di Wimbledon porta in dote un giocatore che è già stato avversario a Wimbledon in passato. Si tratta di Aljaz Bedene, che è quasi un giocatore di casa per certi versi: per tre anni ha rappresentato la Gran Bretagna in campo internazionale, solo per scoprire che giocare prima per un Paese e poi per un altro in Coppa Davis all’ITF non piaceva come idea. 2-1 il conto dei precedenti tra l’italiano e il nativo di Lubiana, classe 1989. Quest’ultimo, nel secondo turno, ha eliminato con molta facilità il giapponese Yoshihito Nishioka, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) Peril terzo turno diporta in dote un giocatore che è già statoin passato. Si tratta di Aljaz, che è quasi un giocatore di casa per certi versi: per tre anni ha rappresentato la Gran Bretagna in campo internazionale, solo per scoprire che giocare prima per un Paese e poi per un altro in Coppa Davis all’ITF non piaceva come idea. 2-1 il conto deitra l’italiano e il nativo di Lubiana, classe 1989. Quest’ultimo, nel secondo turno, ha eliminato con molta facilità il giapponese Yoshihito Nishioka, ...

