Ufficiale: il Siviglia rescinde il contratto di Aleix Vidal (Di giovedì 1 luglio 2021) Il Siviglia ha reso noto la rescissione consensuale con Aleix Vidal. Adesso il giocatore è libero di firmare per qualsiasi club. Ecco il comunicato del club andaluso: “Sevilla FC e Aleix Vidal hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto del giocatore . In questo modo, la seconda fase del catalano si conclude nella capitale andalusa, lasciando il Sevilla FC con un totale di 87 partite giocate, in cui ha segnato sei gol, due dei quali nell’andata della semifinale di UEFA Europa League del 2014 /15 contro la Fiorentina. Il Sevilla FC ringrazia Aleix ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Ilha reso noto la rescissione consensuale con. Adesso il giocatore è libero di firmare per qualsiasi club. Ecco il comunicato del club andaluso: “Sevilla FC ehanno raggiunto un accordo per la risoluzione deldel giocatore . In questo modo, la seconda fase del catalano si conclude nella capitale andalusa, lasciando il Sevilla FC con un totale di 87 partite giocate, in cui ha segnato sei gol, due dei quali nell’andata della semifinale di UEFA Europa League del 2014 /15 contro la Fiorentina. Il Sevilla FC ringrazia...

