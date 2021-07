Ue, Certificato Covid digitale europeo in vigore da oggi (Di giovedì 1 luglio 2021) E' entrato in vigore oggi il nuovo regolamento Ue sul "green pass", il Certificato Covid digitale, che permetterà di facilitare i viaggi transfrontalieri all'interno dell'Unione, e anche dell'intera ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) E' entrato inil nuovo regolamento Ue sul "green pass", il, che permetterà di facilitare i viaggi transfrontalieri all'interno dell'Unione, e anche dell'intera ...

