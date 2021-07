Ucraina-Inghilterra, la Uefa annulla i biglietti venduti per la partitissima all’Olimpico (Di giovedì 1 luglio 2021) Stop ai biglietti per Roma venduti nel Regno Unito per i quarti di finale degli europei. In occasione dell’incontro Ucraina-Inghilterra previsto per il prossimo 3 luglio allo Stadio Olimpico, l’Uefa ha accolto le richieste italiane. Niente trasferte in massa dei tifosi inglesi. Ucraina-Inghilterra, l’Uefa blocca i biglietti venduti Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto rigorosi controlli per verificare il puntale rispetto del provvedimento emesso dalla Uefa. La diffusione della variante ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 luglio 2021) Stop aiper Romanel Regno Unito per i quarti di finale degli europei. In occasione dell’incontroprevisto per il prossimo 3 luglio allo Stadio Olimpico, l’ha accolto le richieste italiane. Niente trasferte in massa dei tifosi inglesi., l’blocca iIl Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto rigorosi controlli per verificare il puntale rispetto del provvedimento emesso dalla. La diffusione della variante ...

