“Sono loro due…”. Chiara Gualzetti, spunta un video della vittima col suo assassino (Di giovedì 1 luglio 2021) Torniamo a parlare dell’omicidio di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa a Monteveglio, nel parco dell’Abbazia e ritrovata cadavere lunedì. Da quello che emerge dall’autopsia, Chiara è stata “colpita ripetutamente” dal suo omicida con una serie di fendenti “portati sia di punta che di taglio” con un coltello da cucina. È questa la ricostruzione della Procura per i minorenni di Bologna che con il pm Simone Purgato contesta al giovane l’omicidio volontario premeditato. Ma non solo, spunta l’aggravante che deriva dal fatto, secondo l’accusa, che l’azione contro Chiara ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Torniamo a parlare dell’omicidio di, la 15enne uccisa a Monteveglio, nel parco dell’Abbazia e ritrovata cadavere lunedì. Da quello che emerge dall’autopsia,è stata “colpita ripetutamente” dal suo omicida con una serie di fendenti “portati sia di punta che di taglio” con un coltello da cucina. È questa la ricostruzioneProcura per i minorenni di Bologna che con il pm Simone Purgato contesta al giovane l’omicidio volontario premeditato. Ma non solo,l’aggravante che deriva dal fatto, secondo l’accusa, che l’azione contro...

Advertising

fanpage : 'Mi hanno picchiato in testa, in bocca, mi sono caduti i denti. Non ce la facevo più, ma loro mi martellavano ancor… - Pontifex_it : Al centro della storia di Pietro e Paolo non c’è la loro bravura, ma l’incontro con Cristo che ha cambiato la loro… - Agenzia_Ansa : Altre 182 tombe senza nome, tante di bambini nativi tra i 7 e i 15 anni strappati alle loro famiglie, sono state sc… - MaxOcchiato : #tutteQuelleVolte che mi sono chiesto il perché di tante cose. Meglio non domandarselo più, le cose devono fare il… - Emilystellaemi2 : RT @LidaSezOlbia: #Lolita e i suoi piccolini sono andati a casa!!!!!!! Ognuno ha raggiunto la sua meravigliosa famiglia e noi siamo così fe… -