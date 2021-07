Questo tweet di Boldrini sull’eliminazione delle Francia dagli europei e sul Ddl Zan è falso (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 30 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presunto tweet della deputata del Partito democratico Laura Boldrini, pubblicato il 29 giugno 2021 alle ore 12:50 della sera. Si legge: «Con la sconfitta della #Francia, esce una squadra di chi chiede uguaglianza e diritti, di una nazione che lotta contro l’#omolesbobitransfobia, la misoginia e l’abilismo. Gli stessi diritti che nel nome di #kirlianmbappe e #Kante, vogliamo portare subito in aula con il #ddlZan». Il riferimento è all’eliminazione della Francia dall’Europeo di calcio, dopo la sconfitta ai rigori contro la Svizzera lo scorso 29 ... Leggi su facta.news (Di giovedì 1 luglio 2021) Il 30 giugno 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presuntodella deputata del Partito democratico Laura, pubblicato il 29 giugno 2021 alle ore 12:50 della sera. Si legge: «Con la sconfitta della #, esce una squadra di chi chiede uguaglianza e diritti, di una nazione che lotta contro l’#omolesbobitransfobia, la misoginia e l’abilismo. Gli stessi diritti che nel nome di #kirlianmbappe e #Kante, vogliamo portare subito in aula con il #ddlZan». Il riferimento è all’eliminazione delladall’Europeo di calcio, dopo la sconfitta ai rigori contro la Svizzera lo scorso 29 ...

