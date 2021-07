Pd Campidoglio | sostegno e solidarietà a lavoratori Roma Metropolitane

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 luglio 2021)– “La giunta Raggi ha la grave responsabilità di dissipare un patrimonio di professionalità indispensabile per la mobilità della capitale. Oggi saremo in piazza delcon idiper sostenere la necessità di questa azienda e contro ogni ipotesi di chiusura.” “Anche lunedì 5 luglio in Assemblea capitolina, convocata in seduta straordinaria, chiederemo all’aula di votare indirizzi per la sindaca e la giunta contro il dissolvimento dell’azienda.” “Non è a rischio solo il futuro di 150ma è a rischio la credibilità stessa della città che è ...