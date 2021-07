Omicidio 16enne | il gip | Killer senza scrupoli | potrebbe uccidere ancora

Advertising

MediasetTgcom24 : Omicidio Chiara, Gip: 16enne reo confesso capace di intendere e di volere #ChiaraGualzetti - occhio_notizie : Chiara Gualzetti, 16enne capace di intendere: “Dopo il delitto vocale a un’amica: Ho ucciso Chiara” - Adnkronos : Gip convalida fermo del 16enne che ha ucciso #ChiaraGualzetti nel bolognese: 'Non pentito, si è vantato con un'amic… - Mosange : RT @Corriere: Chiara, l'ultimo video: cammina con l’amico 16enne che ha confessato l’omicidio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Omicidio Chiara, Gip: 16enne reo confesso capace di intendere e di volere #ChiaraGualzetti -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio 16enne

15.41 Gip:assassino Chiara capace d'intendere "Senza scrupoli, senza freni inibitori e privo di ravvedimento". Così il gip che ha convalidato il fermo per ilindagato per l'della coetanea e amica Chiara Gualzetti. Sussiste il pericolo di fuga,scrive il gip. Non solo per la gravità del fatto, ma soprattutto perché inizialmente l' indagato ha ...Ilfermato per l'dell'amica e coetanea Chiara Gualzetti, uccisa a coltellate domenica mattina a Monteveglio (Bologna), non ha mostrato segni di pentimento: deve restare in carcere "attesa ...Ieri pomeriggio è morto per un malore, mentre nuotava poco lontano dalla spiaggia di Bagnaia davanti al mare azzurro dell’Isola d’Elba, Lorenzo Bozano, il “biondino della spider rossa” che fu condanna ...Il 16enne fermato per l'omicidio di Chiara Gualzetti "al momento appare capace di intendere e di volere" soprattutto rispetto "a un reato il cui concetto illecito è di immediata percezione". Così il G ...