Nasce Nissan EV36Zero | un Electric Vehicle Hub a Sunderland

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Nissan

Tiscali.it

"L'annuncio didi costruire la sua nuova generazione di veicoli completamente elettrici a ... Il progettoin un'area con tradizione industriale ultra trentennale e ne assicura il futuro per ...A , concessionario che ha deciso di affiancarsi a Zeta Padel all'interno dell'iconica location di Gae Aulenti per presentare in anteprima laLeaf , veicolo totalmente elettrico, e la...Un crossover elettrico di nuova generazione prodotto nel Regno Unito. Una "microgrid" e una nuova Gigafactory con capacità di 9 GWh per produrre batterie di futura generazione.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.