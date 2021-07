Meteo | le previsioni di venerdì 2 luglio

(Di giovedì 1 luglio 2021), dopo una mattinata soleggiata, ci sarà qualche isolato temporale sui rilievi del Triveneto. Alcuni veloci piovaschi si verificheranno sull'area montuosa delle Marche. Per il resto, il sole e il bel tempo saranno prevalenti. Temperature in diminuzione al Sud, pressoché stazionarie al Centro-Nord (IL).

Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettaglate sul tempo meteorologico in atto sull'Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano.