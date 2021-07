Mef | a giugno fabbisogno di 15 | 8 miliardi

(Di giovedì 1 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con undi 15.800 milioni, in miglioramento di circa 4.900 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (20.749 milioni). Ildel primo semestre dell’anno in corso è pari a circa 84.800 milioni, in miglioramento di circa 10.400 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 (95.212 milioni). Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di maggio 2021.“Nel confronto con il corrispondente ...

...a causa dell'emergenza Covid - 19 e all'aumento dell'IVA sulle importazioni - commenta il- . ... La spesa per interessi sui titoli di Stato è in linea con quella di2020". . sat/com 01 - Lug -...Lo comunica il. Nel mese di2021 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 15.800 milioni, in miglioramento di circa 4.900 milioni rispetto al ...ROMA (ITALPRESS) – A giugno 2021 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 15.800 milioni, in miglioramento di circa 4.900 milioni rispetto al risultato del co ...Il fabbisogno del primo semestre dell'anno in corso è pari a circa 84.800 milioni, in miglioramento di circa 10.400 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 (95.212 milioni).