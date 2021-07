'Mbappé non rinnoverà con il Psg: vuole solo il Real Madrid' (Di giovedì 1 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) - È un'estate turbolenta per Kylian Mbappé . Dopo l'errore dal dischetto contro la Svizzera che è costato l'Europeo alla Francia , non si fa altro che parlare del futuro dell'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 luglio 2021) PARIGI (FRANCIA) - È un'estate turbolenta per Kylian. Dopo l'errore dal dischetto contro la Svizzera che è costato l'Europeo alla Francia , non si fa altro che parlare del futuro dell'...

Advertising

ZZiliani : A due mesi e mezzo dalla sua tragica scomparsa, #Mbappè celebra la cerimonia funebre della #Superlega. Il calcio è… - CaveloX9 : RT @mirkonicolino: (#LEquipe) #Mbappé ha comunicato al #PSG che non rinnoverà l'accordo in scadenza a giugno 2022, ma onorerà l'ultimo anno… - MarcoRolfo : @mirkonicolino Bene! Così andrà al real che non si butterà su Haaland. Mbappe non ha mantenuto le promesse di qualc… - zebra191020 : RT @pietro00112: Solo adesso ho capito perché Andrea Agnelli, che tre anni fa disse che l'obiettivo futuro era prendere il Cristiano Ronald… - Mirko799 : @Francescovic17 ahah probabile, a meno che non si butti su Haaland. Il mio ragionamento è in relazione a Mbappè che… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé non 'Mbappé non rinnoverà con il Psg: vuole solo il Real Madrid' ... ricevendo un secco no dal Psg: "Mbappé non è in vendita", sarebbe stata la risposta. L'estate di Mbappé si fa sempre più calda.

Rami: 'Sono contento di vedere Mbappé soffrire dopo rigore fallito perché ' MATURARE - "Da qualche parte ho letto che non è nemmeno male per Mbappé aver sbagliato quel rigore", ha esordito Rami . "Deve attraversare questi tempi, cadere, fallire, essere criticato, maturare e ...

Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé? Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera ... ricevendo un secco no dal Psg: "è in vendita", sarebbe stata la risposta. L'estate disi fa sempre più calda.MATURARE - "Da qualche parte ho letto cheè nemmeno male peraver sbagliato quel rigore", ha esordito Rami . "Deve attraversare questi tempi, cadere, fallire, essere criticato, maturare e ...