Martinez | de Bruyne e Hazard?Difficile che giochino

(Di giovedì 1 luglio 2021) "Come sapete, oggi Eden Hazard e Denon sono stati in grado di allenarsi. Avranno altre 24 ore, è una corsa contro il tempo ma aspetteremo l'ultimo momento per prendere una decisione. Ora non ...

Advertising

GoalItalia : 'Lukaku è andato nel club giusto al momento giusto' ?? '#BelgioItalia una partita da 50 e 50' ????- ???? Roberto Marti… - zazoomblog : Belgio Martinez: “Su De Bruyne e Hazard deciderà lo staff medico” - #Belgio #Martinez: #Bruyne #Hazard… - CalcioPillole : Il Ct del #Belgio Roberto #Martinez fa pretattica su #Hazard e #DeBruyne. - sportli26181512 : Belgio-Italia, Martinez: 'Hazard e De Bruyne vicini al forfait': Il ct dei Diavoli Rossi sulle condizioni dei due c… - Fantacalcio : Belgio-Italia, Martinez: 'Hazard e De Bruyne, decide lo staff medico' -

Ultime Notizie dalla rete : Martinez Bruyne

V oglio che Desia disponibile perché è il migliore l mondo nel suo ruolo . Segue un programma differenziato, come Eden, ma ha più chance di Hazard. Sapevo ci sarebbero stati molti infortuni, ...Belgio Tutte le notizie sulla squadraOltre due ore dopo il collega CT Mancini anche quello belga e Witsel hanno parlato in conferenza stampa della gara valida per gli ottavi da dentro o fuori Vigilia di Belgio-Italia. Domani alle 21 (all ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Hazard e De Bruyne oggi non si sono allenati, ma ci sono altre 24 ore. E’ una corsa contro il tempo, aspettiamo l’ultimo momento per prendere la decisione d ...