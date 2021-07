LeasePlan - Ora lauto si trova anche all'agenzia viaggi (Di giovedì 1 luglio 2021) Grazie all'accordo firmato con LeasePlan Italia, sarà possibile noleggiare un'auto a lungo termine anche nelle agenzie Bluvacanze e Vivere&viaggiare. Tutti i punti vendita del Tour operator saranno dotati di software di quotazione con accesso diretto, linea commerciale preferenziale e personale preparato ad assistere i clienti nella scelta, ordinazione e consegna dell'auto più adatta alle proprie esigenze. La partnership è dedicata sia ai clienti privati, in particolare con l'offerta Let's move!, formula di noleggio a lungo termine che punta su costi certi e una spesa iniziale contenuta, sia alle piccole-medie imprese, con FlexiPlan, che, come dice il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 1 luglio 2021) Grazie all'accordo firmato con LeasePlan Italia, sarà possibile noleggiare un'auto a lungo terminenelle agenzie Bluvacanze e Vivere&are. Tutti i punti vendita del Tour operator saranno dotati di software di quotazione con accesso diretto, linea commerciale preferenziale e personale preparato ad assistere i clienti nella scelta, ordinazione e consegna dell'auto più adatta alle proprie esigenze. La partnership è dedicata sia ai clienti privati, in particolare con l'offerta Let's move!, formula di noleggio a lungo termine che punta su costi certi e una spesa iniziale contenuta, sia alle piccole-medie imprese, con FlexiPlan, che, come dice il ...

