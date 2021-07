La diversità? In Italia è un problema per gli adulti, ma non per i bambini (Di giovedì 1 luglio 2021) Se per gli adulti la «diversità», in generale, è ancora un ostacolo all’accettazione delle persone, per i bambini è un pregio, una ricchezza, un valore aggiunto. Lo dimostra l’indagine condotta da Frùttolo e Human Highway su un campione rappresentativo della popolazione italiana online. Secondo la ricerca, l’87% degli italiani ritiene ci sia ancora molto da fare per far sentire davvero accettate le persone «socialmente diverse». Inoltre, in base ai risultati dell’indagine, i pregiudizi aumentano con l’età (per 7 intervistati su 10): secondo l’85% del campione adulto, infatti, i bambini non prestano attenzione alle diversità tra le persone, anzi addirittura 6 su 10 ritengono che i più piccoli vedano la diversità come un pregio. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 luglio 2021) Se per gli adulti la «diversità», in generale, è ancora un ostacolo all’accettazione delle persone, per i bambini è un pregio, una ricchezza, un valore aggiunto. Lo dimostra l’indagine condotta da Frùttolo e Human Highway su un campione rappresentativo della popolazione italiana online. Secondo la ricerca, l’87% degli italiani ritiene ci sia ancora molto da fare per far sentire davvero accettate le persone «socialmente diverse». Inoltre, in base ai risultati dell’indagine, i pregiudizi aumentano con l’età (per 7 intervistati su 10): secondo l’85% del campione adulto, infatti, i bambini non prestano attenzione alle diversità tra le persone, anzi addirittura 6 su 10 ritengono che i più piccoli vedano la diversità come un pregio.

Ultime Notizie dalla rete : diversità Italia PROGETTO LOVE DIFFERENCE/ Platone, un tavolo e tante idee di città sostenibile ... capace di creare "una cultura che permetta un dialogo tra le diversità e per il superamento delle ... modelli di città e ambienti sostenibili per il futuro: Milano, Lombardia, Italia". Una decina di ...

Presidio a sostegno del ddlZan che si terrà questo sabato dalle 10 ad Abbiategrasso Negli ultimi mesi si è infiammato il dibattito sul DDL Zan ma, all'Italia, manca una legge contro l'... Pensiamo non si possa più rimandare il riconoscimento e la tutela della diversità delle persone in ...

