Gli «ignoti noti» di Donald Rumsfeld (Di giovedì 1 luglio 2021) Storia della più celebre frase pronunciata dall'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, nel tentativo di giustificare l'invasione in Iraq Leggi su ilpost (Di giovedì 1 luglio 2021) Storia della più celebre frase pronunciata dall'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, nel tentativo di giustificare l'invasione in Iraq

Advertising

FrancesDiBi : @costia56 @DomaniGiornale @lguadagnucci @VAgnoletto @RiccardoNoury @EleonoraCamilli @amnestyitalia @GloriaBagnariol… - dinogargano : @FabriBor In effetti è notorio a a Noto notare gli angoli , notoriamente noti , notevoli e ignoti solo ai notabili . - rikosta74 : @longagnani @Mr_Ozymandias @valy_s gli eventi a lungo termine totalmente ignoti e fuori statistica... - Kjj_it : @Pally84 @AurelianoStingi @LisaS_1981 Da quello che si vede per esempio in Brasile, gli under 30 non sono comunque… - FosteNonfoste : @The_Huge_ @emmevilla @MicheleN967 @Nibbionero Ma perché sacrificare i ragazzi ? Da quello che scrivete si dovrebbe… -