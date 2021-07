Francia, haitiano minaccia bambini con un coltello: ucciso dalla polizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Lunghi minuti di terrore a Ermont-Eaubonne, in Francia. Nel pomeriggio di ieri un uomo di nazionalità haitiana, armato di coltello, ha iniziato a minacciare un gruppo di bambini di fronte a un centro ricreativo. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia francese che ha poi ucciso il 36enne hatitiano, descritto come “molto minaccioso”. Francia, haitiano minaccia bambini con un coltello La notizia è appunto di ieri, ma sui media internazionali è circolata poco. Le Figaro ha però ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 luglio 2021) Roma, 1 lug – Lunghi minuti di terrore a Ermont-Eaubonne, in. Nel pomeriggio di ieri un uomo di nazionalità haitiana, armato di, ha iniziato are un gruppo didi fronte a un centro ricreativo. Sul posto è immediatamente intervenuta lafrancese che ha poiil 36enne hatitiano, descritto come “molto minaccioso”.con unLa notizia è appunto di ieri, ma sui media internazionali è circolata poco. Le Figaro ha però ...

