Ema | “I quattro vaccini autorizzati nell’Ue proteggono contro tutte le varianti | Delta inclusa”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Si fa un gran parlare della variante, e della sua temibile contagiosità ma, di, non si spiega mi abbastanza che, ‘fortunatamente’, non è un problema che riguarda chi ha ricevuto due dosi di. Una protezione valida ed affidabile quella della ‘doppia’ vaccinazione, confermata anche dall’Agenzia Europea del Farmaco, secondo cui, “Sembra che iprotegganoledel coronavirus Sars-CoV-2,la”. Ema: “Due ...

Ultime Notizie dalla rete : Ema quattro

'I nostri dati mostrano che due dosi dei quattro vaccini approvati proteggono contro la variante Delta, questi dati sono rassicuranti. E' ... ha detto Marco Cavaleri dell'Agenzia europea del farmaco (EMA)... I quattro vaccini approvati dall'EMA sembrano proteggere da tutte le varianti, compresa la variante Delta" così il Responsabile della task force sulla strategia vaccinale dell'EMA, Marco Cavaleri.