Daymak, l'auto che farà guadagnare con le criptovalute (Di giovedì 1 luglio 2021) Daymak, casa automobilistica canadese fondata nel 2002 già da diversi anni molto attiva nell'ambito delle produzioni di auto dal design particolare a tre ruote, bici e moto elettriche, ha deciso di abbracciare la causa delle criptovalute sviluppando una vera collaborazione che renderà possibile guadagnare con il mining guidando uno dei veicoli prodotti dall'azienda. Daymak, cosa produce? Come accennato, è una sorta di emula della famosa Tesla di Elon Musk (da tempo nell'occhio del ciclone degli appassionati di criptovalute per aver più volte influenzato il valore di quelle principali), basata ...

