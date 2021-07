Crotone, Ursino: “Settimana prossima novità per la cessione di Messias. Anche Simy sul mercato” (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ds del Crotone, Giuseppe Ursino, ha confermato alle colonne del Quotidiano del Sud, che Messias e Simy potrebbero presto lasciare la Calabria: “La prossima Settimana potrebbero esserci delle novità importanti per quanto riguarda la cessione di Messias. Lui insieme a Simy sono sul mercato, non è un mister. Anche Zanellato ha chiesto, qualora ce ne fosse la possibilità, di poter migliorare e andare in una squadra di Serie A”. Foto: Sito Crotone L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 luglio 2021) Il ds del, Giuseppe, ha confermato alle colonne del Quotidiano del Sud, chepotrebbero presto lasciare la Calabria: “Lapotrebbero esserci delleimportanti per quanto riguarda ladi. Lui insieme asono sul, non è un mister.Zanellato ha chiesto, qualora ce ne fosse la possibilità, di poter migliorare e andare in una squadra di Serie A”. Foto: SitoL'articolo proviene da ...

