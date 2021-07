Covid oggi Puglia, 40 contagi: bollettino 1 luglio (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 40 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Ancora in aumento, ma contenuto, i guariti e pertanto calano non di tanto gli attuali positivi. Sostanzialmente stabili i ricoverati. Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla regione, sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, su 6.204 tamponi. I casi attualmente positivi sono 2.727 mentre ieri erano 2.938 (-211). I ricoverati sono 130 mentre ieri erano 131 (-1). Il totale dei ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) Sono 40 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Ancora in aumento, ma contenuto, i guariti e pertanto calano non di tanto gli attuali positivi. Sostanzialmente stabili i ricoverati. Come si può osservare nelepidemiologico quotidiano, stilato dalla regione, sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, su 6.204 tamponi. I casi attualmente positivi sono 2.727 mentre ieri erano 2.938 (-211). I ricoverati sono 130 mentre ieri erano 131 (-1). Il totale dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - SkyTG24 : Covid, green pass Ue al via da oggi. Bruxelles: 'Si usi pure per concerti e ristoranti' - europainitalia : ?? Da oggi è possibile ottenere il proprio #EUCovidCertificate e viaggiare più liberamente, in sicurezza! Il certi… - fisco24_info : Covid oggi Italia, 882 contagi e 21 morti: bollettino 1 luglio: I dati, regione per regione, della Protezione Civil… - CorriereCitta : Covid Lazio: salgono i casi positivi (+21) ma calano i decessi. I dati di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, i dati: 882 positivi su 188.474 tamponi, tasso positività allo 0,46%. 21 i nuovi decessi Leggi Anche Covid, nel Padovano tamponi per arginare doppio focolaio di variante Delta. Anche un ambulatorio mobile Anche oggi la Regione che conta più nuovi casi è la Sicilia (137), seguita da ...

Covid Fvg oggi, 15 contagi: bollettino 1 luglio Metà dei nuovi casi nella fascia 20 - 29 anni Sono 15 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. Non ci sono pazienti in terapia intensiva, negli altri reparti 8 persone. Nel dettaglio, su 3.803 ...

Coronavirus oggi. Ema, con due dosi di vaccino protetti da variante Delta Il Sole 24 ORE Covid. 882 nuovi positivi e 21 vittime in 24 ore Sono 882 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano st ...

Covid in Campania, oggi 107 nuovi positivi e otto morti: l'indice di contagio è stabile all'1,46% Dimuiscono i nuovi positivi e cala lievemente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa ...

Leggi Anche, nel Padovano tamponi per arginare doppio focolaio di variante Delta. Anche un ambulatorio mobile Anchela Regione che conta più nuovi casi è la Sicilia (137), seguita da ...Metà dei nuovi casi nella fascia 20 - 29 anni Sono 15 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 1 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. Non ci sono pazienti in terapia intensiva, negli altri reparti 8 persone. Nel dettaglio, su 3.803 ...Sono 882 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776. Sono invece 21 le vittime in un giorno, mentre ieri erano st ...Dimuiscono i nuovi positivi e cala lievemente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa ...