Così Biden prova a spingere sulle energie pulite (Di giovedì 1 luglio 2021) L'amministrazione Biden pensa di utilizzare una particolare procedura legislativa per far passare una normativa che promuove le energie pulite. Ma non sarà facile. Ecco perché. L'amministrazione del presidente americano Joe Biden ha intenzione di ricorrere alla procedura di riconciliazione per aggirare l'ostruzionismo dell'opposizione al Congresso e far approvare una norma che obblighi le società energetiche a fornire quantità crescenti di elettricità a zero emissioni di carbonio. Lo scrive Axios sulla base di un memorandum interno della Casa Bianca proveniente da Gina McCarthy, consigliera ...

