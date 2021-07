Calciomercato Milan – Hauge, questa la formula che vorrebbe il Torino (Di giovedì 1 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge potrebbe essere ceduto. Il norvegese piace ai granata. Che lo vorrebbero così Leggi su pianetamilan (Di giovedì 1 luglio 2021) Le ultime news suldel: Jens Petterpotrebbe essere ceduto. Il norvegese piace ai granata. Che loro così

Advertising

DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - _vincentlab : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, Ziyech è il preferito per il dopo-Calhanoglu - Rossonero__1899 : RT @RudyGaletti: ???? #Milan, per il ruolo di punta 'giovane' prende sempre più quota #KaioJorge. La somma destinata all'acquisto ormai sfuma… -