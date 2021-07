Bollette, aumenti record: da oggi luce +9,9 per cento e gas +15,3 per cento Arera (Di giovedì 1 luglio 2021) Incremento “del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela”. Stralcio del comunicato Arera (Autorità per l’ente le reti) per la revisione trimestrale, riguardo al trimestre che parte oggi. L'articolo Bollette, aumenti record: da oggi luce +9,9 per cento e gas +15,3 per cento <small class="subtitle">Arera</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 luglio 2021) Incremento “del 9,9% per la bolletta dell’elettricità e del 15,3% per quella del gas nel terzo trimestre del 2021 per la famiglia tipo1 in tutela”. Stralcio del comunicato(Autorità per l’ente le reti) per la revisione trimestrale, riguardo al trimestre che parte. L'articolo: da+9,9 pere gas +15,3 per proviene da Noi Notizie..

