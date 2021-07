Bergamo | la denuncia dell’associazione | “L’albero piantato da Draghi e Gori in memoria delle vittime del Covid è già morto”

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il 18 marzo scorso, Giornata nazionale in ricordoda, Mariopartecipò insieme al sindaco di, Giorgio, all’inaugurazione del “Bosco della”, alla Trucca, eretto per ricordare chi aveva perso la vita a causa del coronavirus in quella che ha rappresentato la città-simbolo della pandemia in Italia. L’associazione “Mordilavita”, in un video, hato l’abbandono e l’incuria che, a distanza di pochi mesi, coinvolgono il monumento nazionale. Gli alberi, infatti, stanno già morendo. Video Facebook/Orio ...

Advertising

Scrambl46783114 : @ImolaOggi @Albertdec2 Mi verrebbe da dire che sarebbe doverosa una denuncia alla Magistratura, ma viste le tonnell… - pincopop : @MinervaMcGrani1 Ma la denuncia a chi ? La procura Bergamo in 2 anni nemmeno un indagato ...nooo. - webecodibergamo : La denuncia dei sindacati -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo denuncia

Il Fatto Quotidiano

Lei è corsa a casa spaventata, non abbiamo fattoperché non serve a null a". Denise ... Danilo Minuti,Ideale, punta l'attenzione sulla Fara: "Serve un presidio costante e continuo ...Gianfranco Ceci, Forza Italia,come "il polo intermodale sia diventato luogo di guerra tra ...regionale "perché l'Accademia della Polizia locale possa essere spostata da Milano a, in ...Ex parroco in Sant’Andrea, era finito sotto processo per la morte di un medico. L’accusa: averlo plagiato e convinto a curare il tumore con erba cipollina ...«Con l’avvento della pandemia, sono aumentati di molto per i consumatori i rischi di acquisto di prodotti contraffatti. Spesso ingolositi dal prezzo invitante, ci si lascia ingannare e credendo di acq ...