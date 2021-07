Basket | semifinali Preolimpico Belgrado 2021 | tabellone e accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 luglio 2021) Ile glidelledel Torneodi. Unche deve ancora essere completato con l’esito di Italia-Portorico. La sfida è non poco decisiva per l’Ital: chi vince affronterà in semifinale la seconda dell’altro girone, ovverosia una tra le Filippine (sconfitte ieri per 83-76 dalla Serbia) e la Repubblica Dominicana. Gli azzurri di Sacchetti, quindi, cercheranno di battere i portoricani per “rimandare” la sfida contro i temibili padroni di casa a domenica 4 luglio (quando è in programma, ...